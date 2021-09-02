Названы рискующие исчезнуть валюты

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий рассказал агентству «Прайм», что некоторые валюты рискуют исчезнуть вместе с государством, либо в случае образования нового экономического пространства, либо их крах возможен в результате кризисов и гиперинфляции.

Такой валютой он назвал зимбабвийский доллар, который был в 1981-2009 годах. «В 2019 доллар Зимбабве снова ввели в оборот, но неприятности с инфляцией угрожают опять отправить его в историю — за 2020 год он подешевел более чем на 600 процентов», — сказал финансист.

Кроме того, такой сценарий возможен и в Афганистане. На фоне смены власти в стране национальная валюта афгани сильно подешевела, рост цен приобретает галопирующий темп, страна на пороге экономического коллапса. Если ситуация останется такой же, то валюта Афганистана вскоре может превратиться в фантик, полагает эксперт.

Аналитики «Фридом Финанс» полагают, что экономический кризис может стать одной из причин дефолта валют. Инфляция и внешний долг растут, что ставит под удар валюты части развивающихся стран. Некоторые из них могут уйти из обращения или стать номинальными в случае объединения в новые экономические зоны.

Ранее эксперты предсказали, что быстрое завоевание Афганистана радикальным исламским движением «Талибан» (деятельность организации запрещена в России) приблизило экономику республики к коллапсу. По мнению специалистов, без поддержки международного сообщества всеобъемлющий кризис начнется в ближайшие недели.