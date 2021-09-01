Курс доллара рухнул

Курс доллара упал до 73 рублей, об этом свидетельствую данные торгов на Московской бирже. Доллар рухнул до таких значений впервые с 6 августа.

По состоянию на 15:50 по московскому времени американская валюта стоила 73,05 рубля (минус 0,17 процента). Евро также слабеет по отношению к рублю, он опускался до 86,42 рубля (минус 0,03 процента).

Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту упал на 27 процентов в июне по сравнению с предыдущим месяцем и составил 0,7 миллиарда долларов. Спрос на доллар рухнул почти в 4 раза. При этом на европейскую валюту он увеличился в 2,6 раза.

При этом в целом объем покупки россиянами валюты в июне по сравнению с маем вырос на 8 процентов, до 3,5 миллиарда долларов. Показатель оказался меньше, чем в июне 2019 и 2020 годов (на 14 и 11 процентов соответственно). Сумма проданной россиянами валюты в июне по сравнению с маем увеличилась на 22 процента (до 2,8 миллиарда долларов).