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Курс евро рухнул

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с августа 2020 года рухнул ниже 86 рублей, доллар также слабеет к рублю, но остается выше, чем в начале недели, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:28 евро торгуется на уровне 85,9 рубля, а доллар — 72,19 рубля. При этом основные российские фондовые индексы — индекс Мосбиржи и РТС — опускаются на 0,4 и 0,3 процента.

Курс доллара от TradingView

Рубль укрепляется по отношению к главным валютам с начала июня. Рынок реагирует на приостановку введения новых санкций США, а также на прошедшую на этой неделе встречу президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, которую обе стороны оценили положительно.

Свое влияние оказывает и устойчивый рост цен на нефть. На этой неделе сорт Brent подорожал до максимума за два года, и остается на уровне выше 70 долларов за баррель.

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