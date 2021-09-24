Стало известно о возможном прибытии талибов в Москву

МИД РФ для РИА Новости: Москва и Кабул обсуждают прибытие делегации талибов в Россию

Москва и Кабул обсуждают возможность прибытия делегации «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) в Россию. Об этом стало известно РИА Новости от источника в МИД России.

Тем не менее о конкретике говорить пока рано, заявил собеседник агентства.

В разговоре с РИА Новости заместитель министра культуры и информации временного правительства страны Забиулла Муджахид подтвердил, что талибы действительно рассчитывают на приглашение приехать с визитом. «РФ является важным для нас соседом, и, даст бог, когда придет день, мы станем свидетелям крепких отношений между Кабулом и Москвой», — подчеркнул он.

Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что Москва выступает за нормализацию ситуации в Афганистане и координацию международных усилий для решения назревших проблем.