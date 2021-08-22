Талибы выпустили на свободу афганских спецназовцев в провинции Герат

Талибы отпустили из-под стражи бойцов афганских сил специального назначения, которых удерживали в западной провинции Герат. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя радикального движения «Талибан» (запрещено в России).

По данным источника, на свободу вышли 145 спецназовцев, попавших в заключение после сдачи власти и бегства из страны бывшего президента Ашрафа Гани.

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17 августа талибы объявили всеобщую амнистию для бывших правительственных чиновников и призвали их возобновить работу в госучреждениях. При этом стало известно, что некоторые высокопоставленные представители прежних властей Афганистана оказались задержаны сторонниками «Талибана» или исчезли после установления талибами контроля над страной.

Сотни афганцев направились в международный аэропорт Кабула для бегства из страны еще 16 августа. Это произошло после того, как талибы захватили столицу Афганистана Кабул 15 августа. Многие военные и государственные служащие также решили спасаться бегством.

Вечером 16 августа сообщалось, что узбекские силовики задержали на границе с Афганистаном более 150 военных и гражданских лиц, которые пытались незаконно проникнуть в страну, спасаясь от талибов.

Ранее Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что за 14 и 15 августа воздушное пространство республики пытались нарушить 22 самолета и 24 вертолета с территории сопредельного Афганистана, на борту которых было без малого 600 человек. Позднее ведомство опровергло эту информацию.