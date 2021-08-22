Экс-премьер Великобритании назвал недальновидным вывод войск США из Афганистана

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр назвал недальновидным решение о выводе американских войск из Афганистана. Его статья опубликована на сайте Института глобальных изменений Тони Блэра.

По словам экс-премьера, в настоящее время преобладают настроения, которые трактуют привнесение демократии как утопическое заблуждение, а любого рода интервенции как тщетную затею. «Сейчас мир не знает, что отстаивает Запад, поскольку, очевидно, решение уйти из Афганистана было принято не из стратегических соображений, а по политическим причинам. Мы не должны были поступать так, но мы поступили именно так», — написал он.

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Блэр добавил, что западные страны «подчинились идиотскому политическому слогану о завершении бесконечных войн». При этом он напомнил, что за последние полтора года численность войск сократилась до минимума и ни один военнослужащий стран-союзников не был убит в бою. «Нет сомнений в том, что за прошедшие годы мы совершили ряд ошибок, в том числе серьезных», — отметил бывший премьер. При этом, по его мнению, реакция на них «лишь увеличила их число».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что вывод войск США из Афганистана выглядит как капитуляция. Он допустил, что из-за действий действующего президента Джо Байдена на 20-летие теракта 11 сентября в Нью-Йорке над зданием посольства США в Афганистане будет развиваться флаг террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ).

15 августа «Талибан» объявил, что контролирует территорию Афганистана после того, как его боевики вошли в Кабул. Президент страны Ашраф Гани покинул страну. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам.