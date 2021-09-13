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Стало известно о возможном убийстве высокопоставленного члена «Талибана»

Farsnews: талибы убили замглавы афганского правительства Абдул-Гани Барадара
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Фото: Reuters

Афганские пользователи сообщили о возможном убийстве талибами первого заместителя премьер-министра Афганистана, главы политофиса «Талибана» (запрещенное в России террористическое движение) Абдул-Гани Барадара. Об этом сообщает Farsnews.

По данным издания, информация появилась в социальных сетях после того, как Барадар не явился на встречу с министром иностранных дел Катара. Сообщается, что мулла был убит в ходе столкновений между его сторонниками и экстремистской «Сетью Хаккани» (запрещена в России).

Представитель политического бюро группировки Мохаммад Наим заявил, что слухи не соответствуют действительности и Барадар жив. «Талибан» опубликовал аудиозапись, где мулла опровергает известие о своей кончине. Однако афганцы не верят правительству и требуют видео в качестве доказательства.

Также официальный представитель боевиков Энамулла Самангани отверг слухи о расколе в радикальном движении. «"Талибан" един, и руководство борется, чтобы служить религии и стране, у нас нет жадности к положению и материальному», — заключил он.

7 сентября талибы объявили состав нового правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьер-министра стал Мохаммад Хасан Ахунд. Его первым заместителем был назначен глава политофиса «Талибана» Абдул-Гани Барадар, а вторым заместителем — Абдул-Салам Ханафи.

Главой МИД Афганистана стал представитель руководства талибов Амир-Хан Моттаки. Должность министра обороны занял заместитель лидера «Талибана» Мохаммад Якуб. Сараджуддин Хаккани, лидер экстремистской «Сети Хаккани» назначен главой МВД.

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