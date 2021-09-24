Киргизские дипломаты провели переговоры с «Талибаном» в Кабуле

Делегация Киргизии, возглавляемая зампредседателя Совета безопасности республики Таалатбеком Масадыковым, прибыла в Афганистан, где провела переговоры с представителями движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России). Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Дипломаты прибыли в республику по поручению президента Киргизии Садыра Жапарова. Они доставили в страну партию гуманитарной помощи, которую передали заместителю премьер-министра страны Абдул Гани Барадару.

Подробности встречи пока не раскрываются, однако известно, что стороны обсуждали вопросы обеспечения безопасности в регионе и стабилизации политической обстановки.

Ранее «Талибан» лишил узбекский язык статуса официального в Афганистане. Этот закон получил название «Основа». Он гласит, что государственными языками в стране остаются только пушту и дари, а единственной официальной религией признается суннитский ислам ханафитского мазхаба. Формированием новой правовой базы в республике займется совет исламских юристов, представленный богословами из каждого региона.