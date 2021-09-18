Талибы лишили узбекский язык статуса официального

Радикальное движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) издало временный закон, который лишает узбекский язык статуса официального в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Согласно принятому закону под названием «Основы», государственными языками в стране остаются только пушту и дари, а единственной официальной религией признается суннитский ислам ханафитского мазхаба. При этом отмечается, что в стране по-прежнему существует значительная шиитская община, а в северных провинциях живет множество людей, говорящих на узбекском языке.

Закон также предусматривает создание в Афганистане совета исламских юристов и высшего совета, в который будут входить политики, ученые и священнослужители из каждого региона. Главой исполнительной власти объявляется президент, избираемый гражданами и членами высшего совета.

Кроме того, документ лишает депутатской неприкосновенности представителей Национальной ассамблеи Афганистана и учреждает в качестве праздника День независимости от британцев, русских и американцев.

Ранее официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов заявил, что талибы гарантировали узбекским властям сохранение в Афганистане официального статуса узбекского языка и обещали способствовать его изучению и развитию в стране.