Объяснена жесткая позиция Таджикистана по отношению к талибам

Жесткая позиция Таджикистан по отношению к контролирующему Афганистан движению «Талибан» (запрещено в России) объясняется амбициями таджикского президента Эмомали Рахмона. Такую версию в комментарии «Ленте.ру» выдвинул эксперт Московского центра Карнеги Темур Умаров.

Узбекистан и Туркмения ведут официальные переговоры с талибами. А вот Таджикистан занял более жесткую позицию к новой власти Афганистана. Президент Эмомали Рахмон потребовал создать в Афганистане «инклюзивное» правительство с участием всех национальных меньшинств, в том числе таджиков, которые, по словам Рахмона, составляют более 46 процентов населения этой страны. В Душанбе заявили, что никакое другое правительство, «сформированное путем угнетения», не признают.

По словам Умарова, Рахмон выступает в защиту афганских таджиков для поднятия собственной популярности внутри страны. Президент позиционирует себя как главного защитника своего народа. Весной он приезжал в окруженный территорией Киргизии таджикский эксклав Ворух после того, как в Бишкеке предложили обменять населенный пункт на другие земли. Тогда Рахмон заверил, что Ворух никто не отдаст. Аналогичную риторику он использует и сейчас.

Однако, как считает эксперт, в дальнейшем Таджикистану придется пойти на переговоры с талибами, поскольку они контролирует границу протяженностью 1,3 тысячи километров. «Когда-нибудь надо будет ее открывать. Все время держать ее закрытой невозможно, поэтому они вынужденно пойдут на переговоры. Это, скорее всего, просто вопрос времени», — отметил Умаров.

7 сентября в Кабуле был объявлен состав временного правительства Афганистана. В него вошли только члены «Талибана» и сторонники движения, то есть пуштуны. Представителей этнических меньшинств в кабмине не оказалось.