В Узбекистане задержали группу религиозных экстремистов

В Узбекистане правоохранители поймали группу людей, подозреваемых в экстремистской религиозной деятельности. Об этом сообщается на сайте местного отделения Главного управления внутренних дел (ГУВД).

По данным ведомства, 27 человек были задержаны силовиками в ходе масштабной спецоперации «Безопасная зона», которая одновременно прошла в городе Нурафшан, а также в Ахангаранском и Чиназском районах Ташкентской области. В настоящее время, отмечают в прокуратуре, ведется расследование для юридической оценки совершенных задержанными деяний и привлечения их к ответственности.

Угроза экстремистской деятельности в странах Средней Азии значительно возросла после вывода американских войск из Афганистана и захвата там власти представителями радикального движения «Талибан» (запрещено в России). Наиболее уязвимыми в этом плане государствами являются Узбекистан и Таджикистан, граничащие с Афганистаном.

Ранее Министерство внутренних дел Узбекистана (МВД) сообщало, что в стране за религиозный экстремизм и терроризм только в сентябре был пойман 51 человек. В МВД их заподозрили в создании ячеек террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России).

22 сентября Федеральная служба безопаности России задержала в Екатеринбурге участников экстремистской ячейки, склонявших мигрантов к терроризму. По данным агентства, организация связана с главарями террористов на Ближнем Востоке. Задержанные — уроженцы государств Центрально-Азиатского региона. Как уточнили в спецслужбе, при обыске у них изъяли вещественные доказательства, подтвердившие преступную деятельность.