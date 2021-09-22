В Екатеринбурге задержаны готовившие теракты последователи «Талибана»

Baza: в Екатеринбурге задержаны последователи запрещенного в России движения «Талибан»

В Екатеринбурге задержали пятерых последователей запрещенного в России движения «Талибан», готовивших теракты. Об этом в среду, 22 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.

Россиянин Сангачиров и гражданин Таджикистана Мусофиров убедили своих знакомых в необходимости терактов против иноверцев. Члены террористической ячейки организовали штаб на улице Свердлова в Екатеринбурге. Последователи радикального движения создали взрывчатку, весом в три килограмма, расфасовали его и оставили на хранение в разных екатеринбургских помещениях.

Осуществить теракт не удалось. ФСБ задержала всех пятерых. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

15 сентября сообщалось, что сотрудники ФСБ в Красноярске задержали двух вербовщиков в ряды террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ).