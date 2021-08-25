Спецназ ФСБ выявил главарей и участников «Катиба Таухид валь-Джихад»

Главари и участники запрещенной в России организации «Катиба Таухид валь-Джихад» занимались вербовкой боевиков и финансированием террористов в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские спецслужбы.

В результате спецоперации ФСБ, проведенной в четырех регионах России, задержан 31 террорист.

По местам жительства подозреваемых в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае, изъята запрещенная религиозная литература, средства связи, носители информации и банковские карты.

На оперативном видео ФСБ показано задержание подозреваемых. На кадрах видны бойцы спецназа, которые врываются в дома и кладут на пол мужчин. Показана изъятая литература и пропагандистские материалы, сим-карты.

18 августа спецслужбы сообщили о проведенной в Крыму спецоперации, в ходе которой задержали двух главарей и троих участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». К их поимке были привлечены сотрудники МВД и Росгвардии.

В ходе антиконституционной деятельности, направленной на создание так называемого всемирного халифата и свержения действующей власти, участники подпольной ячейки проводили собрания, на которых распространяли среди жителей террористическую идеологию.

Подозреваемые занимались вербовкой мусульман, проживающих на полуострове. У них по местам проживания изъяты запрещенные пропагандистские материалы, телефоны и электронные носители информации. Возбуждено уголовное дело.

29 июля стало известно, что ФСБ ликвидировала в Тюмени двоих сторонников запрещенной в России организации «Исламское государство», готовивших теракты. Двое вооруженных мужчин открыли стрельбу по силовикам, пытаясь скрыться. Их уничтожили ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирных граждан нет.

Бандиты готовили теракты в местах массовых скоплений людей. У них найдено самодельное взрывное устройство, готовое к использованию.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»), 222.1 УК РФ («Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ»), 205 УК РФ («Приготовление к совершению теракта»).

