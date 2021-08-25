Опубликовано видео спецоперации ФСБ против террористов

Появилось оперативное видео спецоперации ФСБ по поимке 31 террориста «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России) в четырех регионах страны. Запись опубликовало издание Ura.ru в своем Telegram-канале.

На кадрах видны бойцы спецназа ФСБ, которые врываются в дома подозреваемых и кладут на пол мужчин. У них изымают сим-карты, запрещенную религиозную литературу, средства связи, носители информации и банковские карты.

Ранее 25 августа спецслужбы сообщили о задержании участников и главарей запрещенной организации. Спецоперация прошла в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае.

По версии следствия, они вербовали боевиков и финансировали террористов в Сирии.