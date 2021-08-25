В России задержали 31 террориста

В Москве и еще трех регионах России задержали 31 террориста «Катиба Таухид валь-Джихад»

В четырех регионах России задержали 31 террориста «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.

Спецоперация прошла в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае. Среди задержанных были как просто участники группировок, так и главари.

По версии следствия, они осуществляли вербовку боевиков и занимались финансированием террористов в Сирии. У них изъяли запрещенную религиозную литературу, средства связи, носители информации и банковские карты.

Ранее сообщалось, что ФСБ в Тюмени ликвидировали двух сторонников запрещенной в России организации «Исламское государство», готовивших теракты. Двое вооруженных мужчин открыли стрельбу по силовикам и были ликвидировали ответным огнем.

