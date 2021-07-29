ФСБ ликвидировала террористов в Тюмени

Сотрудники ФСБ в Тюмени ликвидировали двух сторонников запрещенной в России организации «Исламское государство», готовивших теракты. Об этом сообщает РИА Новости.

Спецоперация была проведена спецслужбами в ночь на 29 июля. Двое вооруженных мужчин открыли стрельбу по силовикам, оказывая сопротивление. Их ликвидировали ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и граждан нет.

Бандиты готовили теракты в местах массовых скоплений народа. У них найдено самодельное взрывное устройство, готовое к использованию.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»), 222.1 УК РФ («Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ»), 205 УК РФ («Приготовление к совершению теракта»). Следователи назначили ряд экспертиз, проведены обыски по месту проживания боевиков.