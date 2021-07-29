ФСБ показала ликвидацию готовивших теракт боевиков в Тюмени

В Тюмени ФСБ показала ликвидацию двух сторонников запрещенной в России организации «Исламское государство». Запись публикует РИА Новости.

Боевиков, готовивших теракты, застрелили при попытке достать из тайника взрывное устройство.

О спецоперации стало известно 29 июля. Двое вооруженных мужчин открыли стрельбу по силовикам, оказывая сопротивление. Их ликвидировали ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирных граждан нет.

Отмечалось, что бандиты готовили теракты в местах массовых скоплений народа. Возбуждено уголовное дело по статьям 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»), 222.1 УК РФ («Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ»), 205 УК РФ («Приготовление к совершению теракта»). Следователи назначили ряд экспертиз, проведены обыски по месту проживания боевиков.