Планировавшему теракт к 75-летию годовщины Победы россиянину вынесли приговор

Суд вынес приговор жителю города Кимры Тверской области, который планировал устроить теракт к 75-летию годовщины Победы. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Также обвиняемый публично призывал к экстремистской деятельности и убил незнакомого человека изготовленным ранее огнестрельным оружием.

Мужчину признали виновным по статьям 223 УК РФ и 222 УК РФ («Незаконное изготовление и хранение оружия и боеприпасов»), 105 УК РФ («Убийство»), 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта»), 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

Суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остального срока в исправительной колонии строгого режима.

По версии следствия, в 2019 году 18-летний житель города Кимры изготовил и хранил у себя дома и в тайнике огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. В своем районе он наносил на здания надписи, призывая к экстремистской деятельности.

В апреле 2020 года обвиняемый из хулиганских побуждений убил незнакомого ему 48-летнего мужчину с помощью своего самодельного огнестрельного оружия.

Также молодой человек планировал совершить теракт во время празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. Его действия пресекли сотрудники регионального управления ФСБ.