ФСБ предотвратила теракт в Москве

ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным спецслужбы, мужчина состоял в переписке с террористами из Сирии и собирался устроить взрыв в людном месте. Атака была запланирована на июль.

В тайнике сотрудники ФСБ обнаружили инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства и все компоненты. Возбуждено уголовное дело.

Ранее ФСБ показывала оперативное видео задержания в Уфе сторонника запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Мужчина изготовил самодельное взрывное устройство, которое намеревался использовать для подрыва больницы МВД.