ФСБ задержала студентов-медиков за производство наркотиков в лаборатории

В Дагестане ФСБ задержала двух студентов медуниверситета за производство мефедрона

В Дагестане сотрудники ФСБ задержали студентов медицинского вуза, которые производили мефедрон в подпольной лаборатории. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, 22-летний и 21-летний студенты Дагестанского государственного медицинского университета обладали знаниями в области химического синтеза и наладили производство наркотиков. При обыске в их лаборатории изъяли большое количество подготовленного к реализации мефедрона, прекурсоров и оборудование.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

Ранее сообщалось, что российских стюардесс арестовали за контрабанду наркотиков в шампунях. В октябре 2020 года они провезли гашишное масло на рейсе Нью-Йорк — Москва в пяти бутылках из-под шампуня.