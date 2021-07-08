Осужденный за сбыт наркотиков российский трансгендер избежал колонии

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) удовлетворила ходатайство защиты и разрешила не отправлять в колонию трансгендерного мужчину Иннокентия Алимова, приговоренного к четырем с половиной годам колонии общего режима за сбыт наркотиков. Об этом «Новой газете» сообщили в «Российской ЛГБТ-сети».

Таким образом трансгендер избежал колонии, отбывать наказание он останется в хозотряде при СИЗО.

Как рассказал изданию юрист благотворительного фонда «Сфера» Александр Белик, в колонии трансгендер может столкнуться с дискриминацией от персонала, поэтому наиболее безопасными местами для него являются женские колонии и СИЗО.

Алимову вынесли приговор в феврале 2021 года. До настоящего времени сотрудники ФСИН решали, в какую колонию определить осужденного.

Последние два месяца Иннокентий Алимов находился в карцере петербургского СИЗО, который предназначен для одиночного содержания. Однако осужденный пожаловался адвокату на плохие условия, и его перевели в медсанчасть.

