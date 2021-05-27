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Мужчину-трансгендера тайно увезли из СИЗО и депортировали из России в Белоруссию

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Фото: cтраница Назара Гулевича на Facebook

Совершивший трансгендерный переход Назар Гулевич после освобождения из СИЗО в Тверской области был тайно вывезен к границе Белоруссии и депортирован. Об этом The Insider рассказал пресс-секретарь «Российской ЛГБТ-сети» Тим Бесцвет (выступающий оператором «Российской ЛГБТ-сети» фонд «Сфера» внесен в список НКО, выполняющих функции иностранного агента).

27 мая мужчина должен был выйти на свободу после двух лет в одиночной камере женского следственного изолятора. По словам Бесцвета, за несколько часов до освобождения Гулевича втайне от жены-россиянки и адвоката увезли в неизвестном направлении и никто не сообщал им о его местонахождении. В управлении по миграции защитнику сказали лишь, что «процесс депортации начался».

Через некоторое время Гулевич сам вышел на связь и в ходе телефонного разговора сообщил юристу, что его в сопровождении конвоя привезли к границе и заставили подписать документы. По пути ему угрожали полицейские, не давали пользоваться телефоном, позвонить адвокату и не выпускали в туалет.

Гражданин Белоруссии Назар Гулевич раньше был Анастасией, получил новый паспорт, поменял имя, но не успел сделать операцию на гениталиях. 25 августа 2018 года он был арестован по подозрению в мошенничестве и летом 2020-го осужден на 4,5 года колонии общего режима. Свою вину он не признал.

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