Российский суд изменил приговор сидевшей в мужском СИЗО женщине-трансгендеру

Брянский областной суд изменил приговор женщине-трансгендеру Мишель (по паспорту Михаил), которую отправили в мужское СИЗО из-за картинок в японском стиле манга. Ей назначили два года исправительных работ и штраф за распространение детской порнографии. Об этом сообщила подруга Мишель Лада Преображенская в своем Telegram-канале.
По словам Преображенской, срок исправительных работ Мишель назначили за вычетом пяти месяцев, поскольку два месяца женщина провела под стражей. Штраф составил 50 тысяч рублей.
В суде женщина-трансгердер говорила о себе в мужском лице. Свою вину она не признала, заявив, что на момент публикации боролась с рецидивами рака и не вынашивала «преступных умыслов». «Сохраняя рисунки, я полагал, что сохраняю их исключительно для себя, на своей странице», — приводит слова подруги Лада Преображенская.
В заключение Мишель отметила, что нуждается в сложном лечении, поскольку в СИЗО у нее произошло обострение онкологического заболевания. «К тому же нет никакой уверенности, что мне удастся продолжить гормональную терапию, без которой организм трансгендера, привыкший к препаратам, быстро сдает… Я стану калекой», — добавила Мишель.
Ранее стало известно о жизни Мишель в мужском СИЗО в ожидании апелляции. Женщина писала письма подруге, чтобы не сойти с ума. «Я больше не слышу любимой музыки, не смотрю фильмы, читаю, что дают. Вспоминаю, плачу от беспомощности и невозможности что-либо изменить, от неизвестности», — говорилось в одном из писем.
О том, что Советский районный суд Брянска приговорил Мишель к трем годам колонии, сообщалось 3 декабря 2019 года. Приговор вынесен по статье о распространении детской порнографии: поводом к возбуждению уголовного дела стали картинки в японском стиле манга, опубликованные на странице Мишель в социальной сети. Судебные эксперты заключили, что на них изображены обнаженные лица мужского пола, не достигшие 14 лет. Картинки расценили как детскую порнографию.