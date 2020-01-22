Осужденную за порнографию трансгендера-женщину освободили из СИЗО

Трансгендера-женщину Мишель (по паспорту Михаил) освободили из мужского СИЗО. Брянский областной суд огласил решение по апелляционной жалобе в среду, 22 января, передает «Интерфакс».

Как рассказала агентству подруга Мишель Лада Преображенская, дело вернули на пересмотр. Заседание суда проходило в пятницу, 17 января, Мишель участвовала в нем по видеосвязи. Меру пресечения трансгендерной женщине изменили, теперь дело пересмотрят в ином составе суда.

Ранее стало известно о жизни Мишель в мужском СИЗО в ожидании апелляции. Женщина писала письма подруге, чтобы не сойти с ума. «Я больше не слышу любимой музыки, не смотрю фильмы, читаю, что дают. Вспоминаю, плачу от беспомощности и невозможности что-либо изменить, от неизвестности», — писала заключенная.

О том, что Советский районный суд Брянска приговорил Мишель к трем годам колонии, сообщалось 3 декабря 2019 года. Приговор вынесен по статье о распространении детской порнографии: поводом к возбуждению уголовного дела стали картинки в японском стиле манга, опубликованные на странице Мишель в социальной сети. Судебные эксперты заключили, что на них изображены обнаженные лица мужского пола, не достигшие 14 лет. Картинки расценили как детскую порнографию.

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