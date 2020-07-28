Осужденный за аферу россиянин-трансгендер испугался за свою жизнь на зоне

Осужденная за мошенничество женщина-трансгендер Назар Гулевич получила 4,5 года колонии и опасается, что приговор станет для нее смертельным. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Раньше Назара Гулевича, уроженца Республики Беларусь, звали Анастасией, затем она поменяла паспорт, получила мужское имя и отслужила в армии. Переехав в Москву, Назар Гулевич женился, но не успел сделать последнюю и основную операцию по смене пола — 25 августа 2018 года его арестовали по подозрению в мошенничестве в сфере предпринимательства, хотя Верховный суд России неоднократно указывал судьям не брать под стражу обвиняемых по этой категории дел.

По словам самого осужденного, ему предложили пост генерального директора в фирме и велели подписать ряд документов, которые, как впоследствии выяснилось, оказались фиктивными договорами.

27 июля 2020 года Гулевичу вынесли приговор. Судья посчитал, что Назар был соучастником преступления и приговорил россиянина к лишению свободы. Трансгендер опасается, что выжить ему не удастся ни в мужской, ни в женской колонии.

Ранее сообщалось, что Назара Гулевича уже отказывались принять в мужском и женском изоляторах. Сначала его привезли в женское СИЗО №6, но медики осмотрели арестованного и пришли к выводу, что в этом изоляторе ему не место.Тогда конвоиры забрали его обратно и повезли в мужской СИЗО №3 («Пресня»), но и там после телесного осмотра (обязательная процедура, предусмотренная, чтобы зафиксировать синяки, ссадины, травмы) Гулевича отказались принять.

Первое время арестованный провел в палате-камере «Матросской тишины», а затем, как уточняет издание, почти два года Гулевич — в одиночной камере женского СИЗО.

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