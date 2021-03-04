В России трансгендера переведут из женского СИЗО в мужскую колонию

Осужденного за мошенничество трансгендера Назара Гулевича переведут из московского женского СИЗО в мужскую колонию для отбытия наказания. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Мужчина по паспорту, женщина по физиологии, он будет этапирован во Владимирскую мужскую колонию, хотя ему осталось отсидеть три месяца до конца срока.

Перед тем как оказаться в руках российского правосудия, Назар поменял документы, прошел гормональную терапию, женился, планировал операцию по смене пола, но его задержали за мошенничество. Во время следствия и после приговора Гулевич содержался в женском СИЗО — это было единственное безопасное место, а в других изоляторах его не брали.

Назара приговорили к 4,5 годам лишения свободы, с учетом пересчета «день за полтора» ему сталось не больше трех месяцев. Член Общественной наблюдательной комиссии и Общественного совета ФСИН Ева Меркачева предлагает оставить Гулевича до конца срока в московском СИЗО.

«Отдельных тюрем для трансгендеров в России нет. Собственно, у нас таких в принципе за решеткой единицы. Однако каждый раз возникает проблема — в мужскую или женскую колонию отправлять человека. В любом из вариантов арестант, по сути, обречен на униженное положение со всеми вытекающими последствиями», — считает она.

По ее мнению, самым безопасным местом для осужденного трансгендера является одиночная камера, но это негуманно. В московском СИЗО срок будет исчисляться быстрее, а этапирование заключенного к месту отбытия наказания требует больших казенных расходов.