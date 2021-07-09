Российских стюардесс арестовали за контрабанду наркотиков в шампунях

В московском СИЗО девять месяцев находятся трое российских бортпроводников, обвиняемых в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Две из арестованных — стюардессы, которые в пяти бутылках из-под шампуня провезли гашишное масло на рейсе Нью-Йорк — Москва в октябре 2020 года. Одна из них попросила коллегу Евгения Чеканова взять пару бутылок в свою ручную кладь. Такие просьбы — обычная практика между бортпроводниками. Чеканов согласился, тем более шампуни были в заводских упаковках.

В аэропорту Шереметьево его не встретила коллега, которая должна была забрать бутылки. Она приехала к нему домой в сопровождении сотрудников ФСБ, МВД и таможни.

Опрошенные по делу свидетели, а их 30 человек, заявили, что Чеканов невиновен, его использовали втемную, он не знал о содержимом бутылок. Сам он просил проверить его на полиграфе, но ему отказали.

Заказчика контрабанды наркотиков следователи не смогли установить.