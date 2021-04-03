На границе с Россией задержали авто со 150 килограммами гашиша в тайнике

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России пресекли ввоз 150 килограммов гашиша из Латвии. Об этом сообщает ТАСС.

Спецоперация была проведена подразделениями по борьбе с контрабандой наркотиков Северо-Западной и Псковской таможен совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС и управления Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, таможенники остановили для проверки грузовик, в котором перевозились оливки испанского производства.

«В ходе контроля с использованием инспекционно-досмотрового комплекса было выявлено, что топливный бак автомобиля оборудован тайником. При вскрытии бака таможенники обнаружили внутри 219 брикетов с пластичным веществом коричневого цвета. Экспертиза показала, что содержимое свертков является наркотическим средством — гашиш», — говорится в сообщении.

По факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере в отношении двух российских граждан возбуждено уголовное дело по части 4 стать 229.1 Уголовного кодекса России.

Ранее заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов заявил, что власти никогда не допустят легализации наркотиков в стране. Он напомнил, что наркомания — это болезнь, а страдающих этой зависимостью надо лечить, поэтому легально продавать наркотики и ослаблять контроль за ними в России не будут.