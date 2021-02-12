В Аргентине начался суд по делу о «посольском кокаине»

В Аргентине начался судебный процесс по делу о контрабанде кокаина из южноамериканской страны в Россию и европейские страны. Об этом сообщает агентство Telam.

По информации агентства, один из обвиняемых по делу, механик Александр Чикало в ходе слушания заявил о своей непричастности к организации поставок. Он заявил, что другой фигурант дела Андрей Ковальчук, задержанный в Германии, предлагал ему участвовать в отправке неких чемоданов в Россию, однако он отказался.

В свою очередь второй обвиняемый — бывший сотрудник аргентинской полиции Иван Близнюк отказался давать показания по делу. При этом он отверг обвинение, заявив, что не знает, в чем его обвиняют, а также подробно рассказал о своей жизни и карьере в Аргентина с момента его прибытия в страну в 1999 году.

На следующем заседании, запланированном на 25 февраля, на вопросы суда будут отвечать свидетели по делу.

10 февраля в Дорогомиловском суде Москвы по делу о контрабанде кокаина в качестве свидетеля допросили посла России в Мексике Виктора Коронелли. Ранее он был чрезвычайным и полномочным послом России в Аргентине. Как рассказал адвокат адвокат одного из подсудимых Александр Костанянц, Коронелли дал показания по существу дела в отсутствие присяжных «вопреки закону и здравому смыслу». Защитник считает, что было нарушено право подсудимых на защиту. 26 февраля Коронелли продолжит давать показания в суде.

Расследование «кокаинового дела» началось в декабре 2016 года после того, как в школе при российском посольстве в Аргентине нашли 12 подозрительных чемоданов с 362 килограммами чистого кокаина. Для контролируемой поставки его заменили мукой и отправили в Россию дипломатическим рейсом. В результате операции в Аргентине были взяты под стражу два фигуранта дела (Иван Близнюк и Александр Чикало). На территории России арестованы три человека (Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов), еще один — Ковальчук — был задержан и арестован в Германии. МИД России неоднократно опровергал информацию о возможной причастности дипломатов к контрабанде наркотиков.