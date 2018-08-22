Почти 400 килограммов «посольского кокаина» сожгли в крематории

В Аргентине сожгли кокаин, который был найден в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Наркотики уничтожали в крематории в присутствии министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич и российского посла Дмитрия Феоктистова, сообщает ТАСС.

По словам министра, проведенная операция — потрясающий пример сотрудничества между правоохранительными органами двух стран. «Операция продлилась 14 месяцев, и в какой-то момент мы уже думали, что они [преступники] не приедут за грузом, что они поняли, что кто-то что-то заподозрил. Однако все прошло успешно», — отметила Буллрич.

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Об операции по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок стало известно в конце февраля. В МИД РФ сообщили, что еще в декабре 2016 года после того в школе при российском посольстве нашли 12 подозрительных чемоданов. В них обнаружили 389 килограммов кокаина. По данным ФСБ России, чистый вес наркотика составлял 362 килограмма. Для контролируемой поставки его заменили мукой и отправили в Россию дипломатическим рейсом.

В результате в Аргентине были взяты под стражу два фигуранта дела (Иван Близнюк и Александр Чикало). На территории России арестованы три человека (Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов), еще один — Ковальчук — был задержан и арестован в Германии.

МИД России неоднократно опровергал информацию о возможной причастности дипломатов к контрабанде наркотиков.

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