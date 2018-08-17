Семью поставщика «посольского кокаина» заподозрили в контрабанде

Семью Андрея Ковальчука, одного из главных фигурантов дела о поставке кокаина из Аргентины в Россию, ловили на контрабанде. Об этом пишет издание «Настоящее время».

По данным издания, сестра подозреваемого Ирина Кузьменко владеет компанией Irgotrade GmbH, сотрудники которой по меньше мере дважды в 2011-м и 2012 году оказывались замешаны в попытке контрабанды из Евросоюза. Издание пишет, что нанятые фирмой водители перевозили грузы, оформленные как дипломатические: по документам это были вещи дипломатов из Германии, а в действительности — техника, одежда, заготовки для ювелирных изделий.

Материалы по теме Белый груз Откуда в российском посольстве взялись 400 килограммов кокаина

По этим двум эпизодам возбуждались дела: одно в Латвии, его в итоге закрыли за отсутствием события нарушения, два других — в России. Дело об уклонении от уплаты таможенных платежей также было закрыто, а за превышение полномочий при пропуске машин с имевшимися документами была оштрафована сотрудница российской таможни. Издание пишет, что незафиксированных попыток ввоза вещей под видом дипломатических могло быть гораздо больше.

Во второй раз в России было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей и превышении полномочий (статьи 194 и 286 УК). Первое было закрыто, а второе — возбужденное против сотрудницы российской таможни Елены Фоминой — дошло до суда: ей назначили штраф в 30 тысяч рублей. По версии следствия, Фомина не имела права пропускать автомобили через пропускной пункт.

В конце июля сообщалось, что Германия выдала России Ковальчука, он находится в московском СИЗО «Матросская Тишина».

Расследование «кокаинового дела» началось еще в декабре 2016 года после того, как в школе при российском посольстве нашли 12 подозрительных чемоданов. В них силовики обнаружили 389 килограммов кокаина. По данным ФСБ России, чистый вес наркотика составлял 362 килограмма. Для контролируемой поставки его заменили мукой и отправили в Россию дипломатическим рейсом.

В результате в Аргентине были взяты под стражу два фигуранта дела (Иван Близнюк и Александр Чикало). На территории России арестованы три человека (Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов), еще один — Ковальчук — был задержан и арестован в Германии.

МИД России неоднократно опровергал информацию о возможной причастности дипломатов к контрабанде наркотиков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



