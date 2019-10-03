Обвиняемые по «кокаиновому делу» запротестовали против следствия

Четыре человека, обвиняемые в организации поставок кокаина из Аргентины в Россию, отказались знакомиться с материалами следствия в знак протеста. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представляющего интересы бывшего завхоза российского посольства в Аргентине Али Абянова Александра Костоянца.

По словам Костоянца, на этот шаг фигуранты дела пошли из-за нарушений Уголовно-процессуального кодекса. В частности, листы дела не имели сквозной нумерации, количество томов постоянно увеличивалось, а на некоторых из них не было печатей. Кроме того, после завершения основных действий следствия речь шла о 55 томах дела, однако позже выяснилось, что их 58. Появление еще трех томов защите не объяснили.

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Отмечается, что Генпрокуратура изучит материалы следствия в ближайшее время. Если нарушений найдено не будет, то дело отправят в суд.

Расследование «кокаинового дела» началось в декабре 2016 года после того, как в школе при российском посольстве в Аргентине нашли 12 подозрительных чемоданов с 362 килограммами чистого кокаина. Для контролируемой поставки его заменили мукой и отправили в Россию дипломатическим рейсом.

В результате операции в Аргентине были взяты под стражу два фигуранта дела (Иван Близнюк и Александр Чикало). На территории России арестованы три человека (Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов), еще один — Ковальчук — был задержан и арестован в Германии.

МИД России неоднократно опровергал информацию о возможной причастности дипломатов к контрабанде наркотиков.

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