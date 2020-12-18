В МВД заявили о невозможности легализации наркотиков в России даже в будущем

Россия никогда не допустит легализации наркотиков в стране. Об этом заявил замглавы МВД Игорь Зубов, передает «Интерфакс».

По его словам, в мире существует такая тенденция, в отдельных государствах легализована продажа наркотиков, эта культура развивается, и ее пытаются внедрить к нам. Однако Россия стоит на позиции нулевой терпимости к наркотикам, отметил он. Зубов напомнил, что наркомания является болезнью, а страдающих этой зависимостью надо лечить, поэтому легально продавать наркотики и ослаблять контроль за ними в России не будут.

МВД борется с контрабандой синтетических средств, поступающих в страну из-за границы, налажено сотрудничество с правоохранителями других государств, отметил Зубов.

Практически полностью перекрыто массированное поступление наркотиков из Афганистана, указал он.