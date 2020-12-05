В Москве убегавший от полиции мужчина бросил наркотики в реку и уронил их на лед

В Москве убегавший от полиции мужчина кинул наркотики в реку и уронил их на лед — сотрудникам МВД пришлось вызывать МЧС, чтобы достать их. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел возле канала имени Москвы. Мужчину удалось догнать, его посадили в полицейский автомобиль, где он находился все время, пока пакетик наркотиков доставали со льда.

На место прибыл катер МЧС на воздушной подушке. По данным издания, спасатели едва не сдули пакетик потоком воздуха, потому что совершили кривой поворот из-за изгиба реки. Им все же удалось найти сверток с порошком весом около одного грамма — он лежал в снегу в шести метрах от берега.

В ноябре житель Тольятти, находясь под действием наркотиков, угнал полицейский автомобиль. Сначала он напал на водителя другого автомобиля и попытался сесть за руль, но тот мужчина его выгнал. Затем россиянин заметил стоящую неподалеку патрульную машину инспектора ГИБДД, который осматривал другой автомобиль, и уехал на ней. Полицейские начали погоню. Уходя от них, мужчина выехал на пешеходную часть улицы, после чего врезался в бордюр.