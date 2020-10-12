Российская пенсионерка вступила в преступную группу и продавала наркотики

В Магадане 69-летняя пенсионерка вступила в организованную преступную группу и продавала наркотики, суд признал ее виновной. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Установлено, что пожилая россиянка, а также 43-летний организатор наркобизнеса и 35-летний соучастник в период с января 2016-го по 25 января 2018 года продавали наркотики в Магадане в крупном размере. Впоследствии полиция разоблачила их и пресекла их деятельность, предотвратив также еще несколько аналогичных преступлений.

Организатор запрещенного бизнеса получил 14 лет исправительной колонии строгого режима, соучастник — 12 лет и 6 месяцев. Пенсионерка проведет 12 лет в колонии общего режима.

Ранее в Челябинской области полиция задержала 90-летнюю россиянку, торговавшую героином. Ее взяли с поличным 23 сентября при продаже 10 граммов наркотика. Вес изъятого считается особо крупной партией, поэтому в отношении женщины возбуждено уголовное дело.