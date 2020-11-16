Россиянин под наркотиками угнал полицейскую машину и попал на видео

В Тольятти 31-летний мужчина, находящийся под действием наркотиков, угнал полицейскую машину. Запись с видеорегистратора из ее салона опубликовало издание CityTraffic.ru.

На кадрах видно, как подозреваемый садится в машину и начинает движение. В конце записи разбитый автомобиль.

Инцидент произошел утром 14 ноября. Сначала мужчина напал на водителя автомобиля, который в этот момент чистил лобовое стекло от снега, сообщает «КП».

«У этого неадеквата была на губах кровь, он без разговора начал бить меня в лицо, потом мы боролись за мою сумку. Чуть отхожу, он начинает лезть за руль, я стал его выгонять, говорить, что там ребенок», — рассказал пострадавший.

Затем мужчина пытался остановить проезжающие машины и выкинуть водителей из них. Потом он заметил стоящую патрульную машину, инспектор ГИБДД в это время отвлекся — он осматривал другой автомобиль, который не справился с управлением и въехал в ограждение. Мужчина сел за руль служебной машины и уехал.

По словам местных жителей, угонщик вел себя на дороге очень опасно. Полицейские кинулись в погоню. Пытаясь от них уйти, мужчина выехал на машине в пешеходную зону и врезался в бордюр. В это время там не было людей, поэтому никто не пострадал.

Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело в связи с неправомерным завладением служебным автомобилем, сообщил представитель управления МВД по Самарской области Сергей Гольдштейн.