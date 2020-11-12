За ранившим российского полицейского поджигателем отправили вездеходы

В Ленинградской области ведется розыск поджигателя, ранившего из травматического пистолета российского полицейского. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в Лодейнопольском районе оперативники уголовного розыска заметили подозреваемого, пытавшегося поджечь жилой дом и легковую машину. Поджигатель открыл огонь по полицейским, ранив одного из них, после чего скрылся в лесополосе. Из-за болотистой местности в которой скрылся мужчина, полиция отправила за ним вездеходы и готовится поднять для поисков полицейский вертолет.

3 ноября сообщалось, что в Москве возле отдела полиции задержали мужчину с предметами, похожими на гранаты.