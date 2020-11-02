В Татарстане арестован отчим напавшего на отдел полиции подростка

В Татарстане Кукморский суд арестовал отчима подростка, совершившего нападение на отдел полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщил Олег Михайлов из пресс-службы суда.

По его словам, мера пресечения избрана по ходатайству следствия до 30 декабря. Подозреваемому вменяется содействие в подготовке теракта. Кроме него, по делу о нападении на отдел полиции задержаны пятеро человек.

«Суд признал обоснованным их задержание и продлил его срок на 72 часа для подготовки сторонами документов», — сказал Михайлов.

Пятеро задержанных ранее были осуждены вместе с отчимом подростка Маратом Замалеевым за подрыв газопровода в 1999 году, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Нападение было совершено в ночь на 30 октября в городе Кукмор. Несовершеннолетний пришел с коктейлями Молотова к отделу МВД и бросил их в здание. Его попытались задержать сотрудники полиции. Подросток размахивал ножом.

В какой-то момент подросток напал на начальника изолятора временного содержания (ИВС) и нанес ему тяжелое ранение. Полицейские застрелили злоумышленника. Им оказался местный житель Виталий А. 2004 года рождения. Полицейский с колото-резаными ранами госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на теракт.