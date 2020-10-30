Подросток оставил видеообращение перед нападением на отдел полиции в Татарстане

Подросток-радикал оставил видеообращение в соцсети перед нападением на отдел полиции в городе Кукмор Татарстана. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, запись уже заблокирована Роскомнадзором.

Как рассказал собеседник издания, несовершеннолетний нападавший успел кинуть в отдел полиции два из четырех принесенных с собой коктейлей Молотова. При попытке его задержания правоохранители выпустили в него 12 пуль, шесть из них попали в подростка.

По данным МВД, Виталий А. 2004 года рождения недавно переехал в Кукмор из Башкирии. После 9-го класса он собирался поступать в исламский лицей. Также он работал в халяльном кафе. Его мать второй раз вышла замуж и переехала к новому мужу с сыном в Кукмор.

Ранее сообщалось, что подросток оказал активное сопротивление, успел нанести тяжелое ранение начальнику изолятора временного содержания отдела МВД. На место происшествия прибыл министр внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

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