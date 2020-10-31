В Татарстане задержали отчима напавшего на отдел полиции подростка

В Татарстане задержали отчима 16-летнего подростка, который напал на отдел полиции в городе Кукмор. Об этом в субботу, 31 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Отмечается, что мужчину задержали «по подозрению в совершении преступления».

Нападение было совершено в ночь на 30 октября. Несовершеннолетний пришел с коктейлями Молотова к отделу МВД и бросил их в здание. Его попытались задержать сотрудники полиции. Подросток кричал им, что они неверные, а также «Аллах акбар!» и размахивал ножом.

В какой-то момент подросток напал на начальника изолятора временного содержания (ИВС) и нанес ему тяжелое ранение. Полицейские застрелили злоумышленника. Им оказался местный житель Виталий А. 2004 года рождения. По предварительным данным, он был радикальным исламистом.

Полицейский с колото-резаными ранами госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на теракт.