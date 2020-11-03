Возле отдела полиции в Москве задержали мужчину с гранатами

В Москве возле отдела полиции задержали мужчину с предметами, похожими на гранаты. Он пытался пройти в здание. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Впоследствии выяснилось, что у него при себе были шумовая и страйкбольная гранаты.

Инцидент произошел в УВД по Северо-Западному административному округу Москвы. С задержанным работают силовики.

В ночь на 30 октября 16-летний подросток совершил нападение на отдел полиции в городе Кукмор (Татарстан). Он кинул в здание два коктейля Молотова и попытался скрыться. Его попытались задержать сотрудники полиции. Подросток с ножом набросился на начальника изолятора временного содержания (ИВС) и нанес ему тяжелое ранение. Полицейские застрелили злоумышленника. Полицейский с колото-резаными ранами госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на теракт.