Глава МВД России решил создать киберполицию

Глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение о создании киберполиции. Об этом сообщил заместитель министра Игорь Зубов, передает ТАСС.

По его словам, за период пандемии уровень общей преступности оставался стабильным, но резко выросло количество преступлений в интернете. Зубов объясняет этот скачок влиянием цифровизации общества, а также тем, что люди в изоляции чаще подвергаются криминальному давлению.

Замглавы указал на феномен деструктивного влияния сети на массовое сознание и поведение молодежи. Он пояснил, что создание киберполиции займет много времени и ресурсов, потребуются техника, средства и повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов.

21 ноября 2019 года сообщалось о создании в МВД подразделений, которые займутся борьбой с пропагандой и распространением наркотиков в интернете. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.