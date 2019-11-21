В МВД раскрыли сроки создания киберполиции по борьбе с наркотиками в сети

В МВД появятся подразделения, которые займутся борьбой с пропагандой и распространением наркотиков в интернете. Об этом сообщил Кирилл Смуров, временно исполняющий обязанности начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД, на круглом столе в Госдуме, передает РИА Новости.

По его словам, создание новой структуры запланировано до 10 января 2020 года в рамках выполнения поручения президента России Владимира Путина.

28 октября глава государства поручил подготовить предложения об увеличении штата сотрудников полиции для борьбы с наркопреступлениями в интернете и разработать поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в сети. Под действие нового закона попадут также психотропные вещества.

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14 октября главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров в ходе парламентских слушаний об угрозах даркнета продемонстрировал депутатам возможность свободного приобретения запрещенных веществ в центре Москвы. В частности, Тодоров рассказал парламентариям о нелегальной платформе для сбыта наркотиков Hydra и прямо в ходе заседания показал, как е. пользоваться при помощи ноутбука и специально созданного пустого аккаунта.

Ранее в сети появился короткометражный фильм Last Quest Петра Федорова. Картина, повествующая о судьбе офисного сотрудника Олега, который отправляется на поиск закладки с наркотическим веществом, снята кинокомпанией Metrafilms при поддержке «Ленты.ру».

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