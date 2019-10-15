Петр Федоров снял звезду «Аритмии» и Витю АК-47 в фильме про наркотики и даркнет

Актер Александр Яценко снялся в короткометражном фильме Last Quest Петра Федорова. Картина опубликована на YouTube-канале Lenta.ru.

Яценко исполнил роль офисного сотрудника Олега, который отправляется на поиск закладки с наркотическим веществом. В ленте также сыграли Марк Доронин и рэпер Витя АК-47.

«Тема закладок настолько брутальна, что меньше всего хотелось бы ее романтизировать или спекулировать излишним драматизмом. Главное для меня в этой теме то, что это абсолютный знак нашего времени», — рассказал «Ленте.ру» режиссер короткометражки. По словам Федорова, его работа — «столичный трагифарс про потерю, где тема наркотиков лишь проводник в истории».

«Тема наркотиков в России неразрывно связана с трагедиями простых людей. И это не только тысячи сидящих в тюрьме по 228-й статье. Это и наши друзья, коллеги по работе или соседи, о чьих тайных пристрастиях мы даже не догадываемся. О наркотиках в России не принято говорить громко и честно», — отметил главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров. Он подчеркнул, что интернет-издание не могло не поддержать картину, которая перекликается с темой недавнего расследования про наркоторговлю в даркнете.

Петр Федоров наиболее известен как актер фильмов «Россия 88», «Дуэлянт», «ДМБ», «Елки» и «Обитаемый остров». Александр Яценко сыграл в таких лентах и сериалах, как «Аритмия», «Мне не больно», «Раскол» и «Тихий Дон».

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