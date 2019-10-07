Клип российского музыканта GSPD на трек NFS Underground исчез из YouTube

Музыкальное видео на композицию NFS Underground российского исполнителя Давида Деймура, более известного под псевдонимом GSPD, исчезло из российского сегмента YouTube. Об этом музыкант рассказал во «ВКонтакте».

Материалы по теме «Желания фильтровать базар у меня не наблюдается» GSPD о рейв-культуре, наркотиках и о том, почему его до сих пор не запретили

Отмечается, что клип был заблокирован по требованию государственных органов. В композиции, в частности, упоминаются наркотические вещества.

Ранее артист рассказывал «Ленте.ру», что позиционировал музыкальное видео как нечто несерьезное: «Мы просто снимали на телефон так, как нам показалось смешным».

«Это была компиляция всего юмористического и сатирического, что может быть связано с этой культурой. А что касается наркотиков — я думаю, вы не будете отрицать, что это связано не только с рейв-культурой, но и с рэп-культурой», — подчеркивал Деймур.

В ноябре 2018 года на YouTube был заблокирован клип рэпера Хаски на песню «Иуда». Отмечалось, что блокировка также произошла по требованию государственных органов.

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