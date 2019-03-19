Суд признал блокировку клипа Хаски «Иуда» законной

Суд отклонил иск рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) к Роскомнадзору и МВД по поводу блокировки на YouTube клипа на песню «Иуда». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

«Решением Таганского районного суда города Москвы от 19 марта 2019 года в удовлетворении административных исковых требований Кузнецова Дмитрия Николаевича (Хаски) к Роскомнадзору, МВД РФ о признании решения, действий незаконным — отказано», — передали в суде.

Адвокат музыканта Сергей Бадамшин подтвердил данную информацию. «Суд оставил иск без удовлетворения», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в марте стало известно о том, что в декабре прошлого года суд Краснодара потребовал заблокировать три других видеоролика рэпера: «Поэма о Родине», «Пуля-дура» и «Пироман 17». Отмечается, что музыкант не получал соответствующих уведомлений.

Осенью 2018 года краснодарская полиция задержала Хаски, когда артист попытался исполнить одну из своих песен, забравшись на крышу чужого автомобиля. Это произошло после отмены его концертов без объяснения причин. В отношении музыканта составили три административных протокола. Рэпера приговорили к аресту на 12 суток. Спустя четыре дня постановление суда отменили.

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