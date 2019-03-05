Суд потребовал заблокировать еще три клипа рэпера Хаски

Советский суд Краснодара в декабре 2018 года потребовал заблокировать три клипа рэпера Дмитрия Кузнецова, выступающего под псевдонимом Хаски. Об этом сообщил Telegram-канал «Правозащита Открытки» во вторник, 5 марта.

Речь идет о роликах «Поэма о Родине», «Пуля-дура» и «Пироман 17». Отмечается, что музыканта не уведомили о постановлении. Он узнал о нем в Таганском суде Москвы, где он появился, чтобы оспорить решение по поводу своего видео «Иуда», который был заблокирован на YouTube 16 декабря.

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На сайте Советского суда говорится, что клипы исполнителя могут «вызвать у несовершеннолетних пользователей интерес к совершению суицида, убийства, употреблению табачной продукции, половому разврату, употреблению в разговорах нецензурной брани и иных бранных слов и выражений, не относящихся к нецензурной брани».

В ноябре 2018 года Хаски был задержан полицией Краснодара после того, как попытался исполнить одну из своих песен на крыше автомобиля. Артист залез на машину перед фанатами после того, как его концерт в городе был дважды отменен без объяснения причин. В отношении рэпера составили три административных протокола, также сообщалось, что против него возбудили уголовное дело. Хаски приговорили к аресту на 12 суток. Спустя четыре дня постановление суда было отменено.

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