Полиция отказалась возбуждать уголовное дело против Хаски

Управление МВД России по Краснодару не нашло в действиях рэпера Дмитрия Кузнецова, выступающего под псевдонимом Хаски, признаков уголовного преступления и отказалось возбуждать дело в отношении музыканта. Об этом в Facebook во вторник, 4 ноября, сообщил адвокат хип-хоп-исполнителя Алексей Аванесян.

Юрист опубликовал фотографию постановления.

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Хаски был задержан полицией Краснодара 21 ноября после того, как попытался исполнить одну из своих песен на крыше автомобиля. Артист залез на машину перед фанатами после того, как его концерт в городе был дважды отменен без объяснения причин. В отношении рэпера составили три административных протокола, также сообщалось, что против него возбудили уголовное дело. Хаски приговорили к аресту на 12 суток. Постановление суда было отменено спустя четыре дня.

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