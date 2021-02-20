Самую крупную в истории партию кокаина конфисковали в Великобритании

Британские правоохранители нашли 2,3 тонны кокаина в партии бананов, ввезенных из Колумбии. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Сообщается, что наркотик конфисковали сразу по прибытии груза в Портсмутский международный порт. Позже правоохранители провели вооруженный рейд на промышленном объекте на севере Лондона, куда должны были доставить палеты с бананами. По делу о контрабанде наркотиков были арестованы десять мужчин в возрасте от 21 до 56 лет.

Национальное агентство по борьбе с преступностью заявило, что стоимость обнаруженного кокаина может достигать 184 миллионов фунтов стерлингов (19 миллиардов рублей). Это стало самой крупной в истории партией кокаина, конфискованной в Великобритании.

Ранее двое британских наркоторговцев попытались перевезти кокаин через Северное море на гидроцикле и чуть не погибли. На обратной дороге из Нидерландов у них кончилось топливо. Когда незадачливых преступников обнаружили спасатели, у одного из из них диагностировали обморожение, а у другого — истощение. Их доставили в больницу Норфолка, однако спасателей насторожило подозрительное поведение мужчин, и они связались с полицией. Злоумышленники соврали, что рыбачили, но полиция провела обыск и обнаружила два килограмма кокаина, карту Северного моря, снаряжение для дайвинга и расписание приливов.