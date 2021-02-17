Наркоторговцы попытались перевезти кокаин на гидроцикле и чуть не погибли

Наркоторговцы попытались перевезти кокаин через Северное море на гидроцикле и чуть не погибли от обморожения. Инцидент произошел в сентябре прошлого года, но о нем стало известно только сейчас, передает издание The Independent.

Двое британцев использовали гидроцикл, чтобы добраться из графства Саффолк в Нидерланды. Там они забрали партию кокаина общей стоимостью в 200 тысяч долларов. Однако на обратном пути у них закончилось горючее, и они застряли посреди моря.

Когда незадачливых преступников обнаружили спасатели, у одного из из них диагностировали обморожение, а у другого — истощение. Их доставили в больницу Норфолка, однако спасателей насторожило подозрительное поведение мужчин, и они связались с полицией. Злоумышленники соврали, что рыбачили, но полиция провела обыск и обнаружила два килограмма кокаина, карту Северного моря, снаряжение для дайвинга и расписание приливов. Наркоторговцев приговорили к семи годам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что лодку с более чем 600 килограммами кокаина прибило к берегу Маршалловых островов. По предварительной версии полицейских, лодка приплыла из Центральной или Южной Америки: судно могло дрейфовать в открытом море на протяжении нескольких лет. Весь груз сожгли.